У Харкові військовий ТЦК відштовхнув жінку під час конфлікту

У Харкові під час конфлікту між цивільними та групою оповіщення територіального центру комплектування травмувалася жінка. За версією ТЦК, військовослужбовець відштовхнув її, коли захищався від агресивного громадянина. Поліція вже розпочала кримінальне провадження, а обставини сутички встановлюють слідчі.

У Харкові стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час сутички постраждала жінка. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП. За попередньою версією військових, конфлікт виник під час проведення заходів з оповіщення. Один із громадян нібито почав поводитися агресивно та напав на військовослужбовців.

Під час суперечки до конфлікту долучилася жінка. У ТЦК стверджують, що військовослужбовець діяв у відповідь на загрозу та відштовхнув її, захищаючись від нападу. Жінка впала й отримала травми. У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано фрагмент сутички. Водночас окремий відеозапис не обов’язково показує всі обставини події, тому остаточні висновки мають зробити після перевірки всіх матеріалів.

Що кажуть у ТЦК

У Харківському обласному територіальному центрі комплектування заявили, що перевіряють обставини конфлікту. Керівництво установи має з’ясувати, що саме сталося та як діяли учасники сутички. У ТЦК також наголосили, що співпрацюють із правоохоронцями. За їхніми словами, військові надають необхідну інформацію та забезпечують доступ до матеріалів, які можуть допомогти слідству.

Представники центру комплектування закликали не робити передчасних висновків, поки тривають слідчі дії. Водночас їхня версія подій наразі є позицією однієї зі сторін конфлікту, яку мають перевірити правоохоронці.

Поліція розслідує обставини сутички

За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, під час якого слідчі встановлюють усі деталі конфлікту та перевіряють дії його учасників. Зокрема, правоохоронцям належить з’ясувати, через що виникла сутичка, за яких обставин військовослужбовець відштовхнув жінку та які травми вона отримала. Також мають перевірити відеозаписи й інші матеріали, що можуть допомогти відтворити перебіг подій.

Поки що немає остаточних висновків слідства щодо дій військовослужбовця та інших учасників конфлікту. Подальші рішення залежатимуть від зібраних доказів і результатів розслідування. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП.

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