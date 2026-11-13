У Харкові викрили підпільний покерний клуб: трьох учасників групи засудили

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В Основ’янському районі Харкова під виглядом «клубу спортивного покеру» працював нелегальний гральний заклад. Відвідувачі купували фішки за готівку, робили ставки, а після завершення гри могли обміняти їх на гроші. При цьому заклад діяв без відповідних ліцензій і не сплачував податків.

Прокурори довели провину трьох учасників організованої групи, які займалися цим незаконним бізнесом. Загальна сума штрафів, призначених обвинуваченим, перевищує 2 млн грн.

Організатором схеми у липні 2024 року став мешканець Харкова. До оборудки він залучив двох знайомих — чоловіка та жінку. Учасники групи заздалегідь розподілили між собою обов’язки.

Організатор підшукав і орендував приміщення та придбав гральне обладнання для покеру. Двоє спільників облаштували залу, робочі місця дилерів, круп’є, а також системи відеоспостереження. Крім того, вони були «адміністраторами» — зустрічали відвідувачів, обмінювали готівку на гральні фішки, проводили ігри та видавали виграші.

До гральної зали могли потрапити лише перевірені клієнти. Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей. Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент. З кожного ігрового «банку» відраховували комісію — у подальшому цей прибуток спільники розподіляли між собою.

На початку листопада 2024 року правоохоронці зупинили незаконний гральний бізнес та провели низку санкціонованих обшуків. Було вилучено 8 покерних столів, майже 5 тис. гральних фішок, 13 карткових колод, готівку тощо. Трьом спільникам було повідомлено про підозру.

У судовому засіданні всі троє обвинувачених підтвердили фактичні обставини справи, щиро розкаялися, але не погодилися з кваліфікацією своїх дій. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури їх визнано винними у незаконній організації та проведенні азартних ігор без ліцензії, а також у організації та функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Кожному з них суд призначив покарання у виді штрафу в розмірі 680 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор строком на 3 роки. До вилученого грального обладнання, комп’ютерної техніки та готівки застосовано спеціальну конфіскацію в дохід держави.

Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у Полтавській області.

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