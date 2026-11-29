0:00 / 0:00

У Київському районі Харкова російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару пошкоджено кіоск, магазин і три автомобілі. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Інформація про постраждалих не надходила.

Джерело: повідомлення начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, у Вінниці внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в гаражному кооперативі, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців дістали тяжких поранень і були госпіталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 29 листопада.

Вночі 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє людей дістали поранення.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Читай нас у