У Харкові затримали ймовірного вбивцю п'ятьох військових

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Правоохоронці 14 жовтня затримали чоловіка, який може бути причетний до розстрілу п'яти українських військовослужбовців у Кутузівці.

Як стверджують джерела Суспільного у правоохоронних органах, затриманого відшукали в одному з районів Харкова.

Джерело: Суспільне Харків.

У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. За однією з версій, нападником міг бути російський військовий, який утік із полону.

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