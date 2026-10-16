У Херсоні експроректорку морської академії судитимуть за впровадження освітніх стандартів РФ

0:00 / 0:00

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої проректорки Херсонської державної морської академії, яку підозрюють у впровадженні стандартів освіти держави-агресора в закладі освіти на тимчасово окупованій території України.

За даними слідства, після захоплення Херсона російськими військами колишня проректорка добровільно погодилася обійняти посаду «першої проректорки» в незаконно створеному окупаційною адміністрацією закладі освіти — «Херсонская государственная морская академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».

Слідство стверджує, що обвинувачена брала участь в організації роботи цього закладу. Зокрема, вона сприяла переходу освітнього процесу на стандарти Російської Федерації та організації навчання російською мовою.

У липні 2022 року, за матеріалами справи, жінка очолила комісію представників трудового колективу. Ця комісія затвердила статут закладу та уповноважила його керівника зареєструвати документ відповідно до законодавства РФ.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Після скерування обвинувального акта до суду справу мають розглянути в установленому законом порядку. Висунуті обвинувачення мають бути доведені в суді.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Обвинувачення висунули за частиною 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

В одній із гімназій Дніпра проводять перевірку після скарги матері першокласниці щодо можливого використання російської мови вчителькою на уроці англійської. Жінка, яка є військовослужбовицею, заявила, що після зауваження її 6-річну доньку вигнали з класу. У навчальному закладі порушення мовного законодавства заперечують.

Читай нас у