0:00 / 0:00

Увечері 28 жовтня на вулицях Херсона помітили пожвавлення руху на тлі режиму тиші. Зокрема, близько 17:00 у районі Європорту, на межі Центрального та Корабельного районів міста, було людно.

Автор допису зазначив, що така картина здається йому незвичною, адже востаннє бачив подібне ввечері кілька років тому. Вона нагадала йому 2022 рік і водночас дала надію, що місто знову стане людним.

Дивлюся на це і якось дуже незвично вже все це. Ймовірно, востаннє таке ввечері бачив кілька років тому. Але чомусь одразу згадується 2022-й, — написав автор.

Він також висловив сподівання, що згодом зможе знову побачити затори на виїзді з Таврійського мікрорайону та навіть нарікати на тривале відкриття мостопереходу.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/img-3470.mp4

Про це свідчить відео, опубліковане в соцмережах.

У Херсоні стало тихіше завдяки припиненню вогню в районі Олешок.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

У районі окупованих Олешків на Херсонщині режим тиші для проведення гуманітарної операції діятиме до 22:59 1 листопада. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Режим тиші запровадили 27 жовтня.

Читай нас у