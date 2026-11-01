У Херсоні на вулиці виявили підозрілі вибухові предмети

У Херсоні на вулиці Тягинській виявили невідомі вибухові предмети. Міська влада закликає жителів не наближатися до них і тимчасово не пересуватися цією ділянкою, адже небезпечна територія може бути більшою, ніж місце, де знайшли підозрілі предмети.

1 листопада начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про виявлення невідомих вибухових предметів на вулиці Тягинській у Херсоні. Він закликав містян обмежити пересування цією ділянкою та не наближатися до підозрілих знахідок. За словами Шанька, територія, на якій можуть бути вибухонебезпечні предмети, може охоплювати більшу площу. «Прошу обмежити пересування зазначеною ділянкою. Територія мінування може бути більшою», — написав начальник МВА.

Також він наголосив, що в жодному разі не можна торкатися невідомих предметів або намагатися самостійно їх оглянути чи перемістити. Якщо людина помітила міну або інший підозрілий предмет, потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку відповідні служби. «У разі виявлення мін відійдіть на безпечну відстань та повідомте до відповідних служб», — додав Шанько. Містян просять поставитися до попередження уважно та не ризикувати, навіть якщо предмети на вигляд здаються безпечними.

1 листопада у Дніпровському районі Херсона двоє чоловіків віком 67 і 60 років постраждали через вибухи мін. Один із них дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг, інший — мінно-вибухову травму й поранення ноги. Обох чоловіків доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

У Херсоні та інших прибережних населених пунктах можна натрапити на міни в будь-якому районі — безпечних місць немає. Території потенційно заміновані через російські обстріли, атаки безпілотників і дистанційне мінування.

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