У Хмельницькому 29-річного чоловіка підозрюють у поширенні дитячої порнографії

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Кіберполіцейські спільно зі слідчими викрили 29-річного жителя Хмельницького, який шукав у Telegram користувачів для обміну матеріалами дитячої порнографії.

За даними слідства, чоловік також намагався налагодити контакт із малолітніми дітьми, щоб отримувати від них відповідний контент.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютер і мобільний телефон. На пристроях виявили матеріали, які, за даними поліції, підтверджують протиправну діяльність чоловіка.

Йому оголосили підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Поліція Хмельницької області

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У Хмельницькому співробітники правоохоронних органів затримали 50-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вчиненні протиправних дій сексуального характеру щодо дітей.

У Сумський апеляційний суд залишив без змін вирок Шосткинського міськрайонного суду стосовно місцевої жительки, яку засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з роботою з дітьми, на 3 роки.

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