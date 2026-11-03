У Хмельницькому чоловік ударив знайомого ножем у живіт

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У Хмельницькому поліцейські затримали 57-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав ножового поранення своєму знайомому. Потерпілого госпіталізували, а підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, підозрюваний прийшов додому до 57-річного знайомого. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка.

Під час суперечки гість схопив ніж і вдарив ним господаря в живіт.

Свідком нападу стала мати потерпілого. Саме вона викликала поліцію та медиків. Чоловіка з ножовим пораненням доправили до лікарні.

Поліцейські затримали 57-річного нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією поліції Хмельницької області, інцидент стався 1 листопада близько 04:40 на вулиці Бажана.

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