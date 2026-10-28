У Києві 17-річний хлопець напав на лікарку швидкої допомоги

У Дніпровському районі Києва 17-річний підліток напав на лікарку екстреної медичної допомоги під час огляду в кареті «швидкої». Це вже дев’ятий випадок нападу на медиків у столиці від початку 2026 року.

Бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик, який надійшов від матері підлітка. Жінка повідомила про ймовірне отруєння сина наркотичною речовиною.

Під час огляду в автомобілі «швидкої» хлопець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, раптово напав на лікарку медицини невідкладних станів.

Підліток вирвав у медикині жмут волосся та спробував ударити її в скроню. Лікарка встигла прикритися рукою.

На крики про допомогу відреагували працівники охорони сусіднього житлового комплексу. Вони відчинили двері спеціалізованого автомобіля та допомогли зупинити нападника.

На місце події викликали поліцію. Лікарка написала заяву про злочин.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва наголосили, що випадки агресії щодо працівників «швидкої» стають систематичними. Медики, які приїжджають рятувати людей, змушені захищатися від нападів під час виконання своїх професійних обов’язків.

Після чергового інциденту медики знову звернулися до народних депутатів із закликом невідкладно посилити кримінальну відповідальність за напади на медичних працівників.

Йдеться про законопроєкт №10221, який передбачає посилення відповідальності за насильство щодо медиків під час виконання ними службових обов’язків.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, напад у Дніпровському районі став уже дев’ятим подібним випадком у столиці від початку року.

Про інцидент повідомив КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва».

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