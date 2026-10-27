У Києві адвокати ошукали виробника дронів для ЗСУ на €55 тисяч та вимагали ще $150 тисяч

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У Києві двом адвокатам повідомили про підозру в шахрайстві щодо директора приватного підприємства, яке виготовляє дрони для Збройних сил України. За даними слідства, спочатку чоловік передав їм 55 тисяч євро за обіцянку «вирішити питання» з правоохоронцями, а згодом фігуранти зажадали ще 150 тисяч доларів.

За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, двоє столичних адвокатів, які надавали юридичні послуги директору підприємства з виробництва безпілотників для ЗСУ, вирішили заволодіти його грошима.

Для цього спільники нібито переконували підприємця, що проти нього відкрили кримінальне провадження, а підприємство можуть позбавити статусу критично важливого.

За винагороду в розмірі 55 тисяч євро адвокати обіцяли домовитися з правоохоронними органами.

Побоюючись можливого зупинення виробництва дронів, директор передав фігурантам обумовлену суму.

Після отримання грошей адвокати, за версією слідства, продовжили залякувати підприємця. Вони наполягали, що найближчим часом щодо нього нібито планують провести інші слідчі дії.

Щоб чоловік міг уникнути подальшого кримінального переслідування, фігуранти зажадали від нього ще 150 тисяч доларів.

Одразу після отримання цієї суми правоохоронці затримали обох підозрюваних у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обом адвокатам повідомили про підозру за частиною п’ятою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах, а також за частиною другою статті 15 і частиною п’ятою статті 190 КК України — закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочинну діяльність фігурантів задокументували слідчі столичного главку поліції спільно з оперативниками Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.

Обставини справи розслідують правоохоронці. Висунуті підозри не означають, що провину адвокатів уже доведено судом.

Про це повідомляє поліція Києва.

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