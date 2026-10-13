У Києві через суд зобов’язали відреставрувати історичний будинок на Саксаганського

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Господарський суд Києва зобов’язав приватну компанію провести ремонтно-реставраційні роботи в будинку на вулиці Саксаганського, 38, який є об’єктом культурної спадщини.

За даними прокуратури, власник частини нежитлових приміщень мав провести роботи ще у 2023–2024 роках, однак не виконав зобов’язань за охоронним договором.

Прокуратура також виявила неналежне утримання будівлі та загрозу її знищення внаслідок пожежі.

Будинок розташований у Центральному історичному ареалі Києва та є рідкісним зразком забудови середини XIX століття. Його архітектура поєднує стиль історизму з елементами неоренесансу.

Суд задовольнив позов прокуратури. Після набрання рішенням законної сили відомство вживатиме заходів для його виконання.

Джерело: Київська міська прокуратура

Земельну ділянку площею 0,4 га, розташовану за адресою вулиця Стуса, 8 у Тернополі, де раніше стояв знищений російською ракетою будинок, продали через аукціон.

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