У Києві через суд зобов’язали відреставрувати історичний будинок на Саксаганського
Господарський суд Києва зобов’язав приватну компанію провести ремонтно-реставраційні роботи в будинку на вулиці Саксаганського, 38, який є об’єктом культурної спадщини.
За даними прокуратури, власник частини нежитлових приміщень мав провести роботи ще у 2023–2024 роках, однак не виконав зобов’язань за охоронним договором.
Прокуратура також виявила неналежне утримання будівлі та загрозу її знищення внаслідок пожежі.
Будинок розташований у Центральному історичному ареалі Києва та є рідкісним зразком забудови середини XIX століття. Його архітектура поєднує стиль історизму з елементами неоренесансу.
Суд задовольнив позов прокуратури. Після набрання рішенням законної сили відомство вживатиме заходів для його виконання.
Джерело: Київська міська прокуратура
Земельну ділянку площею 0,4 га, розташовану за адресою вулиця Стуса, 8 у Тернополі, де раніше стояв знищений російською ракетою будинок, продали через аукціон.