У Києві чоловік підірвав бойову гранату в багатоповерхівці після сварки з товаришем

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У Святошинському районі столиці чоловік кинув бойову гранату в житловому будинку після конфлікту зі знайомим. Вибух стався близько опів на першу ночі на вулиці Зодчих, ніхто не постраждав. Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Як встановили правоохоронці, напередодні між 33-річним киянином та його 34-річним товаришем – мешканцем будинку - виникла сварка через борг у 3 000 гривень. Аби змусити боржника швидше повернути кошти, фігурант вночі прийшов до його квартири, дістав з кишені бойову гранату та кинув її під двері.

Внаслідок вибуху пошкоджено вхідні двері квартири та стіни загального коридору. На щастя, ніхто не постраждав.

Оперативники спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили місцеперебування зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 296 – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення ушкоджень, а також ч. 1 ст. 263 – незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Максимальне покарання передбачає до семи років ув’язнення.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

На Черкащині чоловік під час сварки жорстоко побив співмешканку, його затримали.

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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