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У Києві поліцейські затримали 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні 84-річного пенсіонера на платформі станції «Київ-Пасажирський». За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

До столичної поліції звернувся літній чоловік і повідомив, що напередодні вранці на залізничній платформі до нього підійшов невідомий та попросив мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Після відмови зловмисник ударив пенсіонера кулаком у голову, вихопив із його рук ґаджет і втік.

Отримавши опис нападника, оперативники сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту встановили його особу та місцезнаходження. Ним виявився 34-річний киянин. Під час обшуку в чоловіка вилучили телефон потерпілого.

Слідчі затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Києва.

Раніше під час конфлікту нападник завдав потерпілому кілька ударів і відкрито забрав у нього гроші та документи, після чого втік. Поліцейські затримали підозрюваного, жителя Хмельниччини.

На Житомирщині чоловік до смерті побив 39-річну знайому під час застілля.

На Буковині чоловік убив знайому через борг, спалив її тіло та скинув рештки у Прут.

Поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Він перебуває під вартою.

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