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У Києві судитимуть 34-річного чоловіка, якого обвинувачують у привласненні криптовалюти знайомої на суму близько 90 тисяч доларів. Жінка попросила його допомогти налаштувати доступ до криптогаманця, однак після цього з рахунку почали зникати кошти.

Обвинувальний акт щодо чоловіка скерувала до суду Святошинська окружна прокуратура міста Києва. Його дії кваліфікували як шахрайство.

За даними досудового розслідування, 25-річна киянка отримала від батька криптогаманець із його заощадженнями. Щоб налаштувати доступ до нього, вона звернулася по допомогу до знайомого та передала йому всі необхідні дані.

Отримавши повний доступ до криптогаманця, чоловік, за версією слідства, з травня 2025 року до березня 2026 року без дозволу власниці переказував її криптовалюту на інші гаманці.

Зокрема, 30 тисяч доларів він перерахував на власний рахунок, а решту коштів — на підконтрольні йому рахунки. Загалом жінка втратила близько 90 тисяч доларів. Про зникнення заощаджень вона дізналася не одразу.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Столичні кіберполіцейські та слідчі Голосіївського управління поліції викрили групу осіб, яка з початку до вересня 2026 року під виглядом кур’єрів незаконно забирала з торговельних мереж продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби через фейкові облікові записи сервісу доставки, завдавши збитків щонайменше на 400 тисяч гривень.

У Вінницькій області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, учасники якого, за даними слідства, привласнили понад 15 млн грн у громадян України, Казахстану, Туркменістану та Росії. Поліцейські затримали дев’ятьох осіб віком від 18 до 31 року.

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