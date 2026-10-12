У Києві хочуть відновити резервні свердловини на випадок знеструмлень

0:00 / 0:00

«Київводоканал» планує розконсервувати резервні свердловини в Голосіївському парку, щоб забезпечити столицю питною водою в разі знеструмлень або пошкодження основної системи водопостачання.

Однак підприємство заявило, що наразі не може відновити роботу цих свердловин через позицію Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Це ускладнює реалізацію планів зі створення додаткового джерела води для Києва на випадок надзвичайних ситуацій.

За словами Горкуценка, комунальники планують розконсервувати свердловини на випадок знеструмлень чи пошкодження основної системи водопостачання столиці. Втім, у міністерстві відмовляють у доступі, посилаючись на те, що це природоохоронна територія.

«Є свердловини, які знаходяться в Голосіївському парку. Ми кажемо, нам зараз їх треба відновити для того, щоб у разі необхідності використовувати для подачі води в місто, а Мінекології говорить – ні, це, вибачте, паркова зона, ми вас туди не пустимо», – зазначив посадовець.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України перейменував Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України на Міністерство економіки та довкілля України. Відповідну постанову Уряд ухвалив на засіданні 17 липня 2026 року.

Про це повідомив заступник очільника підприємства Сергій Горкуценко.

Київводоканал пояснив, чи можна зупинити Бортницьку станцію кількома ударами.

Київводоканал попередив про ризик відсутності води через відключення.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

Читай нас у