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Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області ліквідували у столиці підпільну тютюнову фабрику повного циклу, потужність якої становила до 20 тис. пачок сигарет на місяць. Орієнтовна вартість такої продукції — близько 1,3 млн грн. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили продукцію, обладнання та сировину на понад 15 млн грн.

За даними слідства, група осіб організувала промислове виробництво сигарет без марок акцизного податку, маскуючи їх під продукцію відомих світових брендів.

Основну автоматизовану лінію облаштували у складському приміщенні гаражного кооперативу, а для забезпечення роботи цеху використовували промислові генератори та запаси сировини. Готові сигарети для конспірації додатково фасували й зберігали в орендованих приміщеннях столичних багатоповерхівок.

Під час одночасних обшуків на виробництві та в оселях фігурантів правоохоронці вилучили майже 25 тис. пачок сигарет різних торговельних марок без акцизного маркування. Продукцію зберігали у пачках, ящиках та zip-пакетах. Також вилучено 230 пачок із марками акцизного податку та дев'ять мішків подрібненого тютюну.

Крім того, слідчі виявили два автоматизовані верстати для набивки та пакування сигарет, 91 різноформатну машинку для скручування тютюну, 4,2 тис. паперових гільз, чорнові записи та мобільні телефони, які містять докази організації незаконного виробництва і збуту.

У БЕБ зазначають, що організатори намагалися замаскувати діяльність цеху, використовуючи гаражний кооператив та звичайні квартири.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб. Оперативний супровід здійснювали співробітники ОКПП «Київ» Держприкордонслужби (ДПСУ), а процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, 17 листопада БЕБ викрило на Житомирщині підпільне виробництво сигарет, які виготовляли під виглядом продукції відомих міжнародних брендів. Щомісячний тіньовий дохід підприємства, за даними бюро, перевищував 1 млрд грн.

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, виробничі потужності фабрики дозволяли виготовляти до 300 тис. пачок сигарет щодня, або до 9 млн пачок на місяць. Правоохоронці вилучили дві виробничі лінії, 123 тис. пачок сигарет, 39 ящиків тютюну та майно загальною вартістю понад 120 млн грн.

Про це повідомила пресслужба бюро.

24 листопада на Чернігівщині правоохоронці повідомили про викриття підпільного виробництва тютюну, яке організувала 35-річна жителька Прилуцького району. Під час обшуків у неї вилучили понад 8 тонн тютюну та обладнання для його переробки. За даними слідства, жінка самостійно вирощувала сировину, обробляла її та продавала готову продукцію оптовими партіями через пошту.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили в Житомирській області масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів, яке щодня випускало до 300 тисяч пачок сигарет.

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