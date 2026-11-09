У Києві мати заявила про викрадення п’ятимісячної дитини, батько заперечує звинувачення

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У Києві виник резонансний сімейний конфлікт за участю громадської активістки, магістра світової політики Оксани Хомей та співробітника IT-компанії EPAM Ukraine Аркадія Сусла. Жінка стверджує, що колишній партнер силоміць забрав їхню п’ятимісячну доньку Анну, яка народилася 11 травня 2026 року. Натомість чоловік заперечує викрадення та заявляє, що дитина перебуває з ним.

За словами Оксани Хомей, подія сталася вдень 8 листопада. Спочатку родина мирно гуляла в парку: разом із жінкою та дитиною були її мати, чоловік і його сестра. Однак дорогою додому ситуація загострилася.

Жінка стверджує, що батько дитини навмисно провокував її на конфлікт. Коли вони підійшли до будинку, чоловік нібито силоміць схопив немовля, відштовхнув матір і сів у автомобіль, який чекав неподалік. За кермом перебував інший чоловік, якого, за попередньою інформацією, жінка вважає дідусем дитини.

Намагаючись зупинити автомобіль і повернути доньку, Оксана Хомей намагалася перешкодити його руху та лягала на капот. Проте водій об’їхав її, після чого машина поїхала в невідомому напрямку.

Мати наголошує, що від народження дівчинка жодної ночі не залишалася без неї, тому раптове розлучення може стати серйозним стресом для немовляти.

У своєму публічному дописі жінка виклала хронологію подій і повідомила про звернення до правоохоронців.

«Сьогодні, 8 листопада, батько Сусло Аркадій Васильович, співробітник EPAM Ukraine, забрав мою 5-місячну дитину, Сусло Анну, 11.05.2026 року народження, та повіз у невідомому напрямку разом з двома співучасниками злочину. Ми живемо окремо з 6 вересня 2026 року у звʼязку з постійним психологічним домашнім насильством з його сторони. Після того, як він запихнув дитину, відштовхнувши мене та обізвавши, він перестав відповідати на телефонні дзвінки. Я не знаю, де зараз моя дитина і чи все з нею гаразд», – заявила мати.

За словами Оксани Хомей, її офіційне звернення до поліції зареєстрували за номером ЄО № 97149 від 8 листопада 2026 року.

Жінка стверджує, що правоохоронці вже зафіксували обставини систематичного психологічного, економічного та фізичного насильства. Крім того, є свідок – сусід, який, за її словами, підтвердив поліції факт примусового відібрання немовляти, застосування фізичного тиску та присутність інших учасників інциденту.

Оксана Хомей також заявляє, що її право проживати разом із донькою підтверджують офіційні документи. Серед них:

висновок органу опіки та піклування Шевченківського району Києва та акт обстеження умов проживання;

довідка ОСББ, у якій зафіксовано постійне місцеперебування дитини за адресою матері.

Жінка наголошує, що ніколи не забороняла батькові бачитися з донькою. На підтвердження цього вона надала листування з Аркадієм Суслом.

Оксана Хомей публічно звернулася до Національної поліції, ювенальної поліції, Міністерства внутрішніх справ та керівника поліції Києва Дмитра Шумейка. Вона просить невідкладно встановити місцеперебування немовляти та повернути дівчинку додому.

Журналісти зателефонували Аркадію Суслу, щоб отримати його позицію щодо звинувачень у викраденні дитини та застосуванні сили.

Чоловік заперечив факт викрадення та заявив, що донька перебуває разом із ним.

«Ніякого викрадення дитини немає, дитина перебуває у мене. Моя дружина, мабуть, чимось хвора, вона постійно все перекручує і маніпулює. Зверніться до поліції, вона надасть вам офіційну позицію щодо цієї події», – стверджує Аркадій Сусл.

На запитання журналіста «Главкому», чому п’ятимісячну дитину, яка, за словами матері, ніколи не розлучалася з нею, забрали в такий спосіб, чоловік відповідати відмовився та поклав слухавку.

Наразі триває реєстрація матеріалів і проведення слідчих дій.

Про інцидент Оксана Хомей повідомила в соціальних мережах.

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