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У Києві до різдвяно-новорічних свят встановлять головну ялинку країни заввишки 18 метрів. Її прикрасять у традиційних для зимових свят зелених і червоних кольорах. До створення святкової інсталяції запрошують долучитися всіх охочих.

Для оформлення цьогорічної ялинки планують використати близько 3 тисяч хвойних гілок, а також іграшки зеленого та червоного кольорів.

Допомогти зі створенням головного символу зимових свят зможуть усі охочі. Волонтери оброблятимуть хвойні гілки, які згодом закріплять на заздалегідь підготовленому каркасі.

«Попереду багато роботи, і нам дуже потрібна ваша допомога! Разом будемо розправляти тисячі хвойних гілочок, щоб наша ялинка стала пишною та красивою», – закликав Добруцький.

Концепція цьогорічної інсталяції має назву «Світло всередині». Водночас організатори поки не розкривають подробиць задуму та остаточного вигляду святкового дерева.

«Зрозумієте все самі, коли прийдете на місце і побачите її», – пояснив підприємець.

Волонтерів чекатимуть 27 та 28 листопада із 11:00 на Софійській площі. Долучитися до роботи можна буде протягом дня.

«Це чудова нагода стати частиною новорічної історії країни. А коли головна ялинка засяє вогнями, ви з гордістю зможете сказати своїм дітям, друзям і рідним: "Я теж допомагав її створювати!"» – зазначив Ігор Добруцький.

Відкриття головної ялинки країни традиційно заплановане на 6 грудня, День святого Миколая.

Як і в попередні роки, святкову інсталяцію встановлять коштом меценатів, без залучення бюджетних коштів Києва.

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Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні свята у столиці, Ігор Добруцький.

Державне підприємство «Ліси України» планує заготовити понад 75 тисяч ялинок, сосен і смерек до зимових свят. Частину дерев виростили на спеціальних плантаціях, решту отримають під час догляду за лісом. Коли саме почнуть продавати новорічні дерева та скільки вони коштуватимуть, поки невідомо — ці питання ще узгоджують.

Сезонні майданчики з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас працюватимуть у столиці до 31 грудня.

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