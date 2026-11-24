У Києві містян закликали долучитися до створення головної ялинки країни
У Києві до різдвяно-новорічних свят встановлять головну ялинку країни заввишки 18 метрів. Її прикрасять у традиційних для зимових свят зелених і червоних кольорах. До створення святкової інсталяції запрошують долучитися всіх охочих.
Для оформлення цьогорічної ялинки планують використати близько 3 тисяч хвойних гілок, а також іграшки зеленого та червоного кольорів.
Допомогти зі створенням головного символу зимових свят зможуть усі охочі. Волонтери оброблятимуть хвойні гілки, які згодом закріплять на заздалегідь підготовленому каркасі.
«Попереду багато роботи, і нам дуже потрібна ваша допомога! Разом будемо розправляти тисячі хвойних гілочок, щоб наша ялинка стала пишною та красивою», – закликав Добруцький.
Концепція цьогорічної інсталяції має назву «Світло всередині». Водночас організатори поки не розкривають подробиць задуму та остаточного вигляду святкового дерева.
«Зрозумієте все самі, коли прийдете на місце і побачите її», – пояснив підприємець.
Волонтерів чекатимуть 27 та 28 листопада із 11:00 на Софійській площі. Долучитися до роботи можна буде протягом дня.
«Це чудова нагода стати частиною новорічної історії країни. А коли головна ялинка засяє вогнями, ви з гордістю зможете сказати своїм дітям, друзям і рідним: "Я теж допомагав її створювати!"» – зазначив Ігор Добруцький.
Відкриття головної ялинки країни традиційно заплановане на 6 грудня, День святого Миколая.
Як і в попередні роки, святкову інсталяцію встановлять коштом меценатів, без залучення бюджетних коштів Києва.
Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні свята у столиці, Ігор Добруцький.
Державне підприємство «Ліси України» планує заготовити понад 75 тисяч ялинок, сосен і смерек до зимових свят. Частину дерев виростили на спеціальних плантаціях, решту отримають під час догляду за лісом. Коли саме почнуть продавати новорічні дерева та скільки вони коштуватимуть, поки невідомо — ці питання ще узгоджують.
Сезонні майданчики з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас працюватимуть у столиці до 31 грудня.