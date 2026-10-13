У Києві наркоділок заробляв на продажі канабісу до 100 тисяч гривень на місяць

У Києві правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у вирощуванні та збуті канабісу. За попередніми даними слідства, незаконна діяльність приносила йому близько 100 тисяч гривень прибутку щомісяця. Наркоділка викрили в межах всеукраїнської спецоперації «Джентельмени».

Протиправну діяльність киянина викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими столичного главку поліції та співробітниками кримінального аналізу.

За даними слідства, чоловік облаштував у одній зі своїх квартир приміщення для вирощування конопель. Він установив спеціальний гроубокс, а також обладнав приміщення системами освітлення, вентиляції та фільтрації повітря й води.

В іншій квартирі фігурант зберігав готовий канабіс і фасував його для подальшого продажу.

Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік розкладав наркотичну речовину в зіп-пакети, які потім ховав в упаковках з-під харчових продуктів або іншій тарі. Замовлення він відправляв клієнтам через поштового оператора.

Покупців підозрюваний шукав серед своїх знайомих у Києві та Київській області. За попередніми оцінками правоохоронців, така схема могла приносити йому приблизно 100 тисяч гривень на місяць.

Обшуки в помешканнях підозрюваного провели за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1.

Правоохоронці вилучили:

канабіс;

рослини конопель із коренями;

обладнання та приладдя для вирощування рослин;

засоби для фасування й підготовки наркотиків до збуту.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинені повторно.

Також йому інкримінують правопорушення за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України — незаконний посів і вирощування конопель з метою збуту.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім затриманого, правоохоронці встановили особи ще п’ятьох людей, які можуть бути причетними до незаконної діяльності.

За місцями їхнього проживання в Києві та Київській області провели обшуки. Під час слідчих дій поліцейські вилучили канабіс, кондитерські вироби з вмістом забороненої речовини, пристрої для вживання наркотиків, добрива та інше обладнання для вирощування рослин.

Наразі слідчі збирають докази, щоб встановити можливу причетність цих осіб до наркозлочинів. Після проведення необхідних слідчих дій та експертиз їхнім діям нададуть правову оцінку.

Досудове розслідування триває.

Про це повідомляє поліція Києва.

Раніше у Шепетівці Хмельницької області поліцейські викрили 43-річну місцеву жительку, яка займалася збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP («солей»). Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу синтетичних наркотиків, а під час останнього епізоду жінку затримали.

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

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