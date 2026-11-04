У Києві обирають запобіжний захід Валентині Молодій у справі заворушень в Петропавлівській Борщагівці

0:00 / 0:00

У Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід Валентині Молодій, якій інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України та поширення інформації про розташування військових підрозділів через участь у подіях у Петропавлівській Борщагівці.

За даними прокурора, підозрювана також надавала послуги з «екстреної евакуації» військовозобов'язаних із територій ТЦК та СП або військових частин із використанням автомобіля швидкої допомоги.

Джерело: Радіо Свобода.

Валентина Молода поширила інформацію про нібито незаконне утримання військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, вона представилася власницею компанії «Мед-престиж». За даними журналістів, приватна компанія швидкої допомоги не працює з 2023 року. Її справжній власник повідомив, що автомобіль, який прибув на місце інциденту, він продав ще у 2024 році.

Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

Читай нас у