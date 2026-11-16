У Києві оновлюють Стіну пам’яті загиблих захисників

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На території Михайлівського Золотоверхого монастиря розпочали реконструкцію Народної стіни пам’яті українських захисників і захисниць, які загинули у війні за Незалежність України. Роботи планують завершити до 6 грудня 2026 року.

На оновленій стіні встановлюють металеві конструкції з фотографіями полеглих.

Зображення покращили за допомогою штучного інтелекту, написи уніфікували, а відстань між портретами зменшили. Під кожним фото будуть зазначені ім’я, прізвище, по батькові, військове звання та дати життя захисника.

Після реконструкції меморіал зможе вмістити до 12 тисяч фотографій. Наразі для розміщення підготували близько 4200 портретів загиблих у 2014–2021 роках і майже 8 тисяч фотографій полеглих після початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Український інститут національної пам’яті

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