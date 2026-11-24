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У Києві затримали пенсіонера, який за $100 тисяч обіцяв військовозобов’язаному влаштуватися на роботу до одного з дипломатичних представництв іноземних держав. За таку посаду чоловікові нібито мали надати бронювання від мобілізації, дипломатичний паспорт і можливість безперешкодно виїжджати за кордон.

За даними досудового розслідування, військовозобов’язаний шукав серед знайомих роботу, яка передбачала б бронювання від мобілізації. Йому порадили звернутися до киянина, який нібито мав стосунок до дипломатичної служби та займався створенням нового департаменту в Міністерстві закордонних справ.

Під час розмови чоловік пояснив, що створення департаменту найближчим часом не планується, однак згодом туди можна буде працевлаштуватися. Натомість він запропонував кандидату роботу в одному з дипломатичних представництв іноземних держав у Києві.

Назву установи обіцяли повідомити лише після погодження кандидатури майбутнього працівника.

Разом із посадою чоловікові нібито гарантували:

бронювання від мобілізації;

дипломатичний паспорт;

дипломатичні номерні знаки;

можливість вільно виїжджати за кордон.

За попередньою домовленістю, кандидатуру військовозобов’язаного начебто вже перевірили та погодили.

Наступним етапом мало стати передання оригіналів особистих документів і першої частини обумовленої суми – $20 тисяч.

Ще $80 тисяч чоловік мав заплатити після офіційного оформлення на роботу. Загальна сума за обіцяне працевлаштування становила $100 тисяч.

Під час отримання 20 тисяч доларів та документів військовозобов’язаного чоловіка, який обіцяв працевлаштування, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Наразі тривають процесуальні дії в межах кримінального провадження. Водночас остаточну правову оцінку діям підозрюваного має надати суд.

Про це повідомили у прокуратурі.

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