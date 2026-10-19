У Києві підозрюють США в навмисному затримуванні оплачених ракет Patriot

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Міністр оборони США Піт Гегсет досі не затвердив відправку Україні значної партії ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Українські посадовці та військові припускають, що Вашингтон блокує поставки для здійснення політичного тиску на Київ, адже відповідні ракети вже були повністю оплачені міжнародними союзниками через механізми НАТО (зокрема PURL).

Представники НАТО підтверджують продовження постачань військової допомоги, називаючи малоймовірними політичні мотиви затримок. Водночас уряд США категорично заперечує звинувачення, називаючи заяви про навмисне стримування озброєння неправдивими.

Джерело: Kyiv Independent.

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело.

Україна регулярно стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, але це не означає, що постачання повністю припинилися. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер пояснив, що Київ отримує нові боєприпаси невеликими партіями, а наявні запаси можуть вичерпуватися вже в середині місяця.

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