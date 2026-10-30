У Києві почали будувати нові переправи через Дніпро: перші запрацюють у 2027 році

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У Києві розпочали будівництво додаткових переправ через Дніпро. Очікується, що перші мости почнуть функціонувати на початку 2027 року.

Міністр зазначив, що протягом останнього місяця Росія системно атакує мостову інфраструктуру України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику.

Зафіксовано масовані ураження у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові.

За словами Калашника, "часу на розкачку немає, тому маємо приймати оперативні рішення". "Серед них є ухвалений проєкт урядовий, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, в тому числі через Дніпро, загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи, роботи в Києві вже розпочаті", - повідомив міністр. Він уточнив, що перші мости запрацюють на початку 2027 року. Всю цю роботу також взяла на себе центральна влада.

Нагадаємо, Росія почала часто бити по мостах через Дніпро у Києві. Про це міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник розповів під час години запитань до уряду. У Києві готують понтонні переправи через Дніпро на випадок пошкодження мостів. Нагадаємо, південний міст у Києві досі перекритий, рух метро відкритою ділянкою зупинено. Нагадаємо, у Києві можуть відновити рух метро Південним мостом під час жовтих тривог. Росія могла застосувати нову 40-кілограмову боєголовку під час удару по Південному мосту в Києві.

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