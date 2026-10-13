У Києві попередили про можливі аварійні відключення світла

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У столиці через значне навантаження на електромережі існує ризик аварійних відключень електроенергії.

"Мережі не були розраховані на кількарічні відключення і включення, тому без аварій нам цей період важко буде пережити. Зважаючи на зниження температурного режиму і також на те, що велике навантаження йде на самій мережі електропостачання, то буде аварійність", - зазначила Поп.

Вона зазначила, що наразі ситуація з електропостачанням у різних районах Києва майже вирівнялася, водночас через аварії на мережах в окремих районах можуть виникати перебої.

Про це повідомила речниця Київської МВА Катерина Поп у телеетері, передає Укрінформ.

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

ДТЕК оприлюднила графіки відключень на 13 жовтня.

У вівторок, 13 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження застосовуватимуться для всіх категорій споживачів у обсязі від 0,5 до 2 черг, а для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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