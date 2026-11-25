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25 листопада у столиці відбулася церемонія прощання з Героєм України В’ячеславом Брюховецьким, який був першим президентом Києво-Могилянської академії.

Церемонія відбулася на плацу біля головного корпусу академії. Вшанувати пам’ять Брюховецького прийшли студенти, випускники, викладачі, рідні та друзі. Після прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі його поховають на Байковому кладовищі.

Прощання відбулося на плацу біля головного корпусу Києво-Могилянської академії. Серед присутніх були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністерка культури, випускниця Могилянки Тетяна Бережна. Під час церемонії хор академії виконав «Заповіт» Тараса Шевченка.

На церемонії прощання виступив п'ятий президент Петро Порошенко. Він назвав В'ячеслава Брюховецького постаттю однієї величі з Петром Могилою та подякував за його державницьку позицію. «Учитель, філософ, ректор. Але передусім державник. Я вдячний йому за підтримку України. І особисто – за увагу й добре слово. Я це дуже ціную», – сказав Порошенко.

Колишня працівниця академії Валентина Кучер, яка пропрацювала там 20 років, згадує Брюховецького як людину, що надихала інших.

«Мені хочеться сюди повертатися. Це говорить про те, що тут атмосфера для студентів, для працівників була завжди тепла, щира, справедлива. Це людина, яку хотілося провести в останню путь», – сказала вона.

Перший декан академії назвав Брюховецького різнобічною, енергійною людиною з почуттям гумору, душею компанії.

«Йому не раз пропонували політичну кар'єру, однак він відмовлявся, адже хотів відродити Києво-Могилянську академію і присвятив цьому своє життя», – сказав Олексій Гарань.

Заупокійна служба відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі – чин похорону звершив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Після завершення панахиди траурна процесія вирушила на Байкове кладовище. В'ячеслава Брюховецького поховають поруч із першим президентом України Леонідом Кравчуком.

Джерело: Петро Порошенко

Нагадаємо, Брюховецького посмертно нагородили орденом Свободи.

У четвер, 12 листопада, на 80-му році життя помер Герой України, видатний літературознавець, педагог і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький.

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