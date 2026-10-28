У Києві посадовці переплатили понад ₴2,1 млн на закупівлі камер відеоспостереження

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Одному з керівників комунального підприємства «Інформатика» повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до збитків столичного бюджету на суму понад 2,1 млн грн. За даними слідства, у 2024 році мережеві камери для системи відеоспостереження Києва придбали за цінами, що суттєво перевищували ринкові.

За версією слідства, у 2024 році посадовець не забезпечив належного контролю за перевіркою обґрунтованості цін на обладнання, призначене для столичної системи відеоспостереження.

У результаті мережеві камери закупили за вартістю, яка значно перевищувала ринкову. Через це, як встановило слідство, бюджету Києва завдали збитків на понад 2,1 млн грн.

Одному з керівників КП «Інформатика» інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Досудове розслідування має встановити всі обставини закупівлі та дії посадовця.

Водночас повідомлення про підозру не означає доведення вини: її має встановити суд.

Про це повідомили за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

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Також, Посадовцю київського КП повідомили про підозру через переплату за обладнання.

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