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У Києві керівнику одного з відділів Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Посадовця затримали під час отримання 2000 доларів за сприяння аспіранту в захисті наукової роботи.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва встановлено, що аспірант готувався до захисту наукової роботи та здобуття ступеня доктора філософії.

За версією слідства, його куратор повідомив, що за підготовку рецензії на наукову роботу та подальшу допомогу необхідно заплатити 2000 доларів. В іншому разі, як стверджується, чотири роки роботи аспіранта могли не завершитися отриманням наукового ступеня.

Посадовця затримали безпосередньо під час отримання грошей.

Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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