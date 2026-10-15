У Києві повернулися графіки відключення світла після масованої атаки РФ

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У Києві енергетики стабілізували ситуацію з електропостачанням після масованої російської атаки. У четвер, 15 жовтня, у столиці знову почали діяти графіки відключення світла.

Перевірити графіки відключень електроенергії мешканці столиці можуть кількома способами: у чат-боті ДТЕК, на офіційному сайті компанії або в застосунку «Київ Цифровий». Також інформація доступна на сайті YASNO та в мобільному застосунку YASNO Mobile.

Напередодні, 14 жовтня, у ДТЕК повідомляли, що частина жителів правого берега Києва залишилася без електроенергії через аварію. Унаслідок цього в столиці запровадили екстрені відключення світла.

Після стабілізації ситуації енергетики повернулися до застосування графіків відключень. Водночас мешканцям Києва варто перевіряти актуальну інформацію, оскільки режим електропостачання може змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Увечері 13 жовтня Росія завдала чергових ударів балістичними ракетами по Києву. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна не отримала від партнерів попередження про запуск ракет, а їх виявили фактично на підльоті до столиці.

Під час атаки було уражено ТЕЦ-4, а одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок. Уранці Росія знову атакувала балістичними ракетами енергетичні об’єкти Києва та Київської області.

Унаслідок російських обстрілів у столиці загинули п’ятеро людей.

У ніч проти 14 жовтня російські війська також завдали масованого удару по Україні, застосувавши 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 128 безпілотників.

За наявною інформацією, сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ракети та 90% російських безпілотників.

Кияни можуть дізнатися про заплановані відключення електроенергії за допомогою таких сервісів:

ДТЕК — на офіційному сайті компанії або в чат-боті.

«Київ Цифровий» — у мобільному застосунку.

YASNO — на сайті компанії.

YASNO Mobile — у мобільному застосунку.

Мешканцям столиці рекомендують стежити за оновленнями енергетиків і перевіряти графік для своєї адреси, адже через наслідки російських атак та аварійні ситуації порядок відключень може змінюватися.

Про це повідомили в ДТЕК.

Унаслідок нічного масованого удару РФ по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч споживачів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атака пошкодила 26 об'єктів електроенергетики та чотири об'єкти нафтогазового комплексу.

Унаслідок російської атаки частина Рівного та Рівненського району залишилася без електропостачання. Інформація про масштаби знеструмлення та причини пошкодження енергетичної інфраструктури наразі не уточнюється.

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