У Києві приватне підприємство оштрафували на ₴24 млн за затримку поставок для Нацгвардії

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Господарський суд міста Києва зобов’язав приватне підприємство сплатити 24 млн грн штрафних санкцій за прострочення поставки товарів оборонного призначення для Національної гвардії України. Підприємство затримало виконання державного контракту більш ніж на 200 днів. Позову домоглася Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

У межах програми «Оборонний інтерес» Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону виявила порушення інтересів держави під час використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів оборонного призначення.

Як встановили прокурори, у вересні 2024 року Національна гвардія України в особі однієї з підпорядкованих військових частин уклала державний контракт із приватним підприємством. Договір передбачав постачання відповідних товарів за процедурою закритих закупівель.

За умовами контракту виконавець мав поставити товар протягом шести місяців із моменту здійснення одноразової попередньої оплати, але не пізніше 10 травня 2025 року.

Однак підприємство не виконало зобов’язань у встановлений термін. У результаті прострочення поставки перевищило 200 днів.

Щоб захистити інтереси держави в особі Національної гвардії України та підпорядкованої їй військової частини, у квітні 2026 року Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону звернулася до суду.

Прокурори вимагали стягнути з підприємства штрафні санкції за неналежне виконання умов державного контракту.

У жовтні 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов і зобов’язав підприємство сплатити 24 млн грн штрафних санкцій на користь держави в особі Національної гвардії України.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону наголосили, що системно працюють над судовим захистом інтересів держави у відносинах між державними замовниками та постачальниками товарів оборонного призначення.

Зокрема, прокуратура реагує на порушення умов контрактів, укладених для забезпечення потреб сектору оборони, та вживає заходів для стягнення передбачених законом штрафних санкцій.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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