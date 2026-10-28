У Києві продали на акціоні квартиру російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва

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28 жовтня Фонд державного майна України провів кілька приватизаційних аукціонів, на яких продав державні та підсанкційні об’єкти на загальну суму 1,18 млрд грн. Серед реалізованого майна — квартира російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва, розташована в історичному центрі Києва.

Так, відбувся онлайн-аукціон з реалізації квартири, що належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву. Квартира площею 193,2 кв. м в історичному центрі Києва, на вул. Саксаганського, була продана за 8,01 млн грн. За об’єкт, стягнутий в дохід держави за рішенням ВАКС у межах застосування санкцій, змагалися два учасники. Переможець аукціону має протягом 25 робочих днів із дня формування протоколу сплатити вартість активу та до укладення договору купівлі-продажу погасити заборгованість за комунальні послуги.

Також відбувся аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Завод порошкової металургії», розташованого в місті Бровари Київської області. Переможна пропозиція становила 275 млн грн. З урахуванням ПДВ у розмірі 55 млн грн загальна сума, яку має сплатити переможець, становить 330 млн грн. Переможець має протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу сплатити вартість об’єкта. Також він має забезпечити виконання передбачених умовами приватизації зобов'язань, зокрема щодо погашення заборгованості підприємства із заробітної плати та перед бюджетом.

У 302 рази у ході торгів зросла ціна єдиного майнового комплексу ДП «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва» у Києві. За право придбати державний актив змагалися 10 учасників. За стартових 297,77 млн грн переможна пропозиція сягнула 90 млн грн. З урахуванням ПДВ у розмірі 18 млн грн загальна сума, яку має сплатити переможець, становить 108 млн грн. Переможець аукціону має сплатити вартість об’єкта протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу. Покупець також зобов’язаний виконати умови приватизації, зокрема погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом.

Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна у Фейсбуці.

У 2023 році Кабінет міністрів передав дві квартири у Києві та інше майно російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва до управління Фонду держмайна (ФДМ) .

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