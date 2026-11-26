У Києві шахраї, які представилися співробітниками Служби безпеки України, виманили у 57-річної жінки 50 тисяч доларів та 10 тисяч євро під приводом перевірки її заощаджень. Загальна сума збитків перевищує 2,7 млн гривень.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва 26-річному киянину повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

За даними слідства, невідомі зателефонували 57-річній киянці та, назвавшись працівниками СБУ, повідомили, що щодо неї нібито проводять розслідування. Жінку попросили написати пояснення, а також передати всі наявні заощадження для перевірки. Шахраї запевнили потерпілу, що після перевірки повернуть гроші того ж дня.

Згодом до жінки приїхав чоловік, який підробляє доставкою суші. Він назвав кодові цифри та забрав пакет із грошима. Усередині були 50 тисяч доларів і 10 тисяч євро — особисті заощадження киянки та кошти, отримані від продажу нерухомості.

Після цього чоловік перерахував частину викрадених грошей на криптогаманець, а решту — на банківський рахунок.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до інших аналогічних шахрайств та встановлюють усіх осіб, які могли брати участь у злочинній схемі.

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