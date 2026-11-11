У Києві шахраї залякали пенсіонера зв’язком із ворогом і виманили $1000

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У Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який виконував роль кур’єра в шахрайській схемі. Зловмисники залякали 84-річного пенсіонера нібито підозрою у співпраці з країною-агресором і під приводом перевірки забрали всі його заощадження — 1000 доларів. Поліцейські вилучили гроші та повернули їх власнику.

Під час слідства правоохоронці встановили, що 84-річному киянину зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Співрозмовник заявив, що придбані пенсіонером через інтернет ліки нібито походять із країни-агресора. Через це чоловік начебто міг потрапити під підозру у співпраці з ворогом.

Під приводом перевірки походження коштів аферист переконав пенсіонера передати готівку. Він запевнив, що це допоможе уникнути обшуку в його квартирі.

Для отримання грошей шахрай пообіцяв надіслати до будинку потерпілого довірену особу. З нею чоловік мав зустрітися біля під’їзду, назвати заздалегідь узгоджений код-пароль і передати кошти, які йому нібито згодом повернуть.

У визначений час до пенсіонера прийшов 22-річний киянин, який виконував роль кур’єра. Після того як літній чоловік віддав йому конверт з усіма заощадженнями — 1000 доларів, — оперативники та слідчі поліції Києва затримали молодика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний мав перерахувати отримані гроші на криптогаманець, указаний спільниками. За виконання цієї роботи йому обіцяли 300 доларів винагороди.

Слідчі вилучили готівку та повернули її законному власнику.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — пособництво у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомила поліція Києва.

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