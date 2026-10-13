У Києві суд зобов’язав власника приміщень відреставрувати історичний будинок на Саксаганського

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Господарський суд міста Києва зобов’язав приватне товариство провести ремонтно-реставраційні роботи в будинку на вулиці Саксаганського, 38, який є об’єктом культурної спадщини. Власник частини нежитлових приміщень не виконав зобов’язань за охоронним договором, що передбачав проведення робіт упродовж 2023–2024 років.

Будинок розташований у Центральному історичному ареалі Києва. Він є рідкісним зразком столичної забудови середини XIX століття та оздоблений у стилі історизм із рисами неоренесансу.

Водночас Київська міська прокуратура виявила інформацію про неналежне утримання будівлі та загрозу її знищення внаслідок пожежі.

Частина нежитлових приміщень у будинку належить комерційній структурі. За умовами охоронного договору власник мав провести ремонтно-реставраційні роботи у 2023–2024 роках, однак своїх зобов’язань не виконав.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура подала позов, вимагаючи зобов’язати товариство дотриматися умов охоронного договору та привести приміщення до належного стану.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокурора. Відповідно до рішення, приватне товариство має виконати передбачені договором ремонтно-реставраційні роботи.

У прокуратурі зазначили, що після набрання рішенням законної сили вживатимуть заходів для забезпечення його реального виконання.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, яка звернулася до суду з відповідним позовом.

Раніше КМДА замовила реставрацію Палацу одружень за 279,58 млн грн за результатами тендеру, проведеного 24 вересня. Відповідну закупівлю оприлюднили в системі «Прозорро», у межах робіт передбачені нові скляні вітражі.

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про проведення повномасштабної реставрації Центрального палацу одружень вартістю близько 280 мільйонів гривень, повідомивши про виконання лише мінімально необхідних робіт із консервації будівлі.

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