У Києві судитимуть чоловіків, які обманом відібрали в киянина все майно

У Києві судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у шахрайстві з нерухомістю самотнього 58-річного киянина. За даними слідства, вони переконали його переоформити все майно на сторонніх осіб нібито для захисту від конфіскації територіальним центром комплектування.

Обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Київської області та 38-річного киянина скерували до суду прокурори Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік володів земельною ділянкою з приватним будинком у селі Петропавлівська Борщагівка, а також квартирою в Києві.

Шахраї, скориставшись довірливістю потерпілого, інсценували його можливу мобілізацію. Далі один з обвинувачених переконав потерпілого, що ТЦК може конфіскувати все його майно, оскільки чоловік ніби то перебуває в розшуку. Таким чином самотнього чоловіка переконали позбутися усієї нерухомості, яку йому потім начебто мали повернути.

Так, спочатку потерпілий уклав правочин щодо продажу землі та приватного будинку, отримавши від покупця гроші, які за вказівкою обвинуваченого, одразу віддав йому. Через деякий час його переконали подарувати квартиру у Києві сторонній жінці. Таким чином потерпілий утратив усе своє майно. Згідно з експертною оцінкою, загальна вартість втрачених квартири, земельної ділянки і приватного будинку становить понад 9,8 млн грн.

Наразі на усі об’єкти нерухомості накладено арешт. Обвинувальний акт щодо учасників шахрайства скеровано до суду. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Нагадаємо, що На Київщині шахраї під приводом конфіскації ТЦК заволоділи майном на 5,6 млн грн. У Києві заарештували шахраїв, які викрали мільйони з рахунків іноземців. У Києві викрили групу шахраїв, які привласнювали житло літніх людей.

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