У Києві та чотирьох областях України зафіксували знеструмлення через російські атаки

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У п’ятницю, 30 жовтня, через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві та чотирьох областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Знеструмлення зафіксували в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Некрасов розповів, що після масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини без електропостачання залишаються понад 190 тисяч споживачів. Є серйозні пошкодження обладнання.Енергетикам вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Роботи тривають.

Через пошкодження обладнання на Дніпропетровщині вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 30 жовтня внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 30 жовтня.

Нагадаємо, що Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.

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