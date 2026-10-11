У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

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У Києві та Київській області вранці 11 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалили за командою НЕК «Укренерго».

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень погодинні графіки знеструмлень не застосовуються. Через це наразі неможливо спрогнозувати, коли електропостачання відновлять за звичайним графіком.

Про зміни в ситуації та подальші рішення щодо обмежень електропостачання енергетики обіцяють повідомляти додатково.

Напередодні, 10 жовтня, столична влада закликала киян підготувати запаси води, продуктів та інших необхідних речей на випадок тривалих перебоїв з електро- та водопостачанням. Рекомендації пов’язані з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

У Київській міській державній адміністрації порадили мешканцям столиці мати запаси щонайменше на три доби.

Зокрема, на одну дорослу людину рекомендують передбачити щодня:

3 літри питної води ;

10–12 літрів технічної води.

У разі масштабних знеструмлень кияни зможуть скористатися 155 бюветними комплексами, обладнаними генераторами.

У КМДА рекомендують заздалегідь подбати про базові потреби на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням. Зокрема, варто:

зарядити павербанки та портативні зарядні станції;

підготувати ліхтарики й запас батарейок;

мати свічки та продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування на електроплиті;

зробити запас питної та технічної води;

подбати про утеплення оселі.

Міська влада закликає киян завчасно підготуватися до можливих тривалих відключень світла та водопостачання через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Поточні відключення світла в Україні спричинені не дефіцитом електроенергії, а масованими ударами рф по магістральних мережах та підстанціях.

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

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