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У 2026 році в Києві трьох чоловіків засудили до довічного позбавлення волі за розбещення та сексуальне насильство над неповнолітніми.

Перший вирок у квітні отримав вітчим, якого визнали винним у розбещенні та зґвалтуванні падчерки. Судовий розгляд тривав близько п’яти років. Чоловік своєї вини не визнав.

У вересні довічне ув’язнення призначили чоловікові, який вчиняв сексуальне насильство над двома синами своєї співмешканки. Діти тривалий час не розповідали про пережите. Наразі засуджений оскаржує вирок.

У листопаді довічний термін отримав чоловік, який познайомився з 11-річним хлопчиком в інтернеті, видаючи себе за однолітка. Згодом він схиляв дитину до інтимного спілкування та вчиняв щодо неї сексуальне насильство.

У всіх трьох справах прокуратура вимагала для обвинувачених найсуворішого покарання.

Джерело: Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть жителя Хмільницького району, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні своєї 14-річної падчерки.

У Полтаві засудили 57-річного чоловіка, який викрав, зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. Також суд визнав його винним у сексуальному насильстві щодо іншої малолітньої дитини.

У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до загибелі 11-річної дитини. Хлопчика задушили та, ймовірно, зґвалтували.

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