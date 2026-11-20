У Києві троє чоловіків отримали довічне за сексуальне насильство над дітьми
У 2026 році в Києві трьох чоловіків засудили до довічного позбавлення волі за розбещення та сексуальне насильство над неповнолітніми.
Перший вирок у квітні отримав вітчим, якого визнали винним у розбещенні та зґвалтуванні падчерки. Судовий розгляд тривав близько п’яти років. Чоловік своєї вини не визнав.
У вересні довічне ув’язнення призначили чоловікові, який вчиняв сексуальне насильство над двома синами своєї співмешканки. Діти тривалий час не розповідали про пережите. Наразі засуджений оскаржує вирок.
У листопаді довічний термін отримав чоловік, який познайомився з 11-річним хлопчиком в інтернеті, видаючи себе за однолітка. Згодом він схиляв дитину до інтимного спілкування та вчиняв щодо неї сексуальне насильство.
У всіх трьох справах прокуратура вимагала для обвинувачених найсуворішого покарання.
Джерело: Київська міська прокуратура.
Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть жителя Хмільницького району, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні своєї 14-річної падчерки.
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