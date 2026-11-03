У Києві відбудеться девʼята міжнародна fintech-конференція UAFIN.TECH 2026

4 грудня 2026 року в Києві відбудеться дев’ята щорічна міжнародна конференція UAFIN.TECH 2026, присвячена майбутньому фінансових технологій та новому етапу трансформації банківської індустрії — Agentic Banking.

Штучний інтелект поступово переходить від інструмента для виконання окремих завдань до систем, здатних самостійно планувати дії, аналізувати контекст і взаємодіяти з іншими сервісами. Для фінансового сектору це відкриває новий етап розвитку — Agentic Banking, у якому AI-агенти можуть змінити принципи роботи банків, взаємодії з клієнтами та надання фінансових послуг.

Саме цій трансформації буде присвячена цьогорічна UAFIN.TECH 2026 під темою Future of Agentic Banking. Учасники конференції обговорять, як автономні AI-системи можуть змінити фінансову інфраструктуру, операційні процеси та клієнтський досвід, а також які можливості й виклики їхнє впровадження створює для українського та міжнародного фінансових ринків.

У межах UAFIN.TECH 2026 учасники обговорять основні напрями технологічних змін у фінансовій галузі:

Банкінг нового покоління та штучний інтелект — як AI-агенти змінюють роботу банків, допомагають автоматизувати процеси та створювати нові фінансові послуги.

Безпека та довіра до технологій — захист фінансових даних, протидія кіберзагрозам і безпечневикористання штучного інтелекту.

Нові підходи до фінансових послуг — зміна моделей роботи банків, персоналізація обслуговування та вдосконалення взаємодії з клієнтами.

Міжнародний розвиток фінансової галузі — співпраця з іноземними партнерами, обмін досвідом та інтеграція українського фінансового ринку у світову екосистему.

У 2026 році особливого значення набуває питання готовності українського фінансового сектору до наступного етапу технологічної трансформації. Розвиток Agentic Banking потребує не лише впровадження інноваційних інструментів, а й переосмислення бізнес-процесів, підходів до управління ризиками, технологічної інфраструктури та взаємодії між учасниками ринку.

UAFIN.TECH 2026 стане майданчиком, де українські та міжнародні експерти зможуть обговорити ці зміни, поділитися досвідом і визначити можливості для подальшого розвитку фінансової екосистеми.

Головний організатор конференції — Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (UAFIC), Банк-партнер — Sense Bank, Генеральний медіапартнер — Kyiv Post.

Детальна інформація про подію та умови участі доступні на офіційному сайті: за посиланням.

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UAFIN.TECH 2026 — платформа, де фінансова індустрія формує бачення банкінгу майбутнього.

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