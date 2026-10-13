У Києві відбудеться форум «Pro GRC FORUM – 2026» для CEOs та власників бізнесу
Запрошуємо вас до участі у Форумі «Pro GRC FORUM – 2026» (Governance • Risk • Compliance) - місце зустрічі професіоналів, які формують культуру ефективного управління, відповідального прийняття рішень та сталого розвитку бізнесу.
Дата: 27.11.2026
Локація: Київ + ONLINE
Реєстрація: за посиланням.
Для кого буде корисним Форум: CEOs та власники бізнесу, Board Members, Chief Compliance Officers, Risk Directors, General Counsel, Legal Directors, Керівникам служб внутрішнього контролю та Аудиту, Фахівцям з корпоративного управління, Представникам фінансового сектору, Державних установ, а також Консалтинговим та технологічним компаніям.
Ключові теми Форуму:
- Корпоративне управління та стратегічний розвиток бізнесу
- Enterprise Risk Management (ERM): сучасні підходи до управління ризиками
- Комплаєнс як інструмент підвищення стійкості організації
- Управління операційними, фінансовими та репутаційними ризиками
- ESG, корпоративна етика та культура доброчесності
- AI Governance та використання штучного інтелекту в бізнесі
- Практичні кейси побудови ефективної GRC-екосистеми
На Форумі вас очікує:
- Панельні дискусії щодо актуальних викликів GRC
- Обмін досвідом між професіоналами різних галузей
- Огляд сучасних технологічних рішень та інструментів автоматизації GRC-процесів
- Якісний нетворкінг та нові професійні контакти
Приєднуйтеся до провідних експертів та практиків сфери Governance, Risk & Compliance, щоб отримати нові знання, знайти ефективні рішення та побудувати професійні зв'язки для розвитку вашої організації.
З найкращими побажаннями,
Анна Коломєєць,
СЕО «Business-Format Group»
Організатор Конференції - Business-Format Group
Контакти по всім питанням: tel:+380 675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp),
tel: +38 066 966 57 99, tel: +38 095 899 30 95
[email protected], www.business-format.com.ua