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У Києві відбудеться форум «Pro GRC FORUM – 2026» для CEOs та власників бізнесу

UA NEWS 13 Жовтня 2026 11:46
У Києві відбудеться форум «Pro GRC FORUM – 2026» для CEOs та власників бізнесу

Запрошуємо вас до участі у Форумі «Pro GRC FORUM – 2026» (Governance • Risk • Compliance) - місце зустрічі професіоналів, які формують культуру ефективного управління, відповідального прийняття рішень та сталого розвитку бізнесу.

Дата: 27.11.2026
Локація: Київ + ONLINE  
Реєстрація: за посиланням.

Для кого буде корисним Форум: CEOs та власники бізнесу, Board Members, Chief Compliance Officers, Risk Directors, General Counsel, Legal Directors, Керівникам служб внутрішнього контролю та Аудиту, Фахівцям з корпоративного управління, Представникам фінансового сектору, Державних установ, а також Консалтинговим та технологічним компаніям.

Ключові теми Форуму:

  • Корпоративне управління та стратегічний розвиток бізнесу
  • Enterprise Risk Management (ERM): сучасні підходи до управління ризиками
  • Комплаєнс як інструмент підвищення стійкості організації
  • Управління операційними, фінансовими та репутаційними ризиками
  • ESG, корпоративна етика та культура доброчесності
  • AI Governance та використання штучного інтелекту в бізнесі
  • Практичні кейси побудови ефективної GRC-екосистеми

На Форумі вас очікує:

  • Панельні дискусії щодо актуальних викликів GRC
  • Обмін досвідом між професіоналами різних галузей
  • Огляд сучасних технологічних рішень та інструментів автоматизації GRC-процесів
  • Якісний нетворкінг та нові професійні контакти

Приєднуйтеся до провідних експертів та практиків сфери Governance, Risk & Compliance, щоб отримати нові знання, знайти ефективні рішення та побудувати професійні зв'язки для розвитку вашої організації.

З найкращими побажаннями,
Анна Коломєєць,
СЕО «Business-Format Group»

Організатор Конференції - Business-Format Group

Контакти по всім питанням: tel:+380 675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp), 

tel: +38 066 966 57 99, tel: +38 095 899 30 95 

[email protected], www.business-format.com.ua

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