У Києві відбудеться форум «Pro GRC FORUM – 2026» для CEOs та власників бізнесу

Запрошуємо вас до участі у Форумі «Pro GRC FORUM – 2026» (Governance • Risk • Compliance) - місце зустрічі професіоналів, які формують культуру ефективного управління, відповідального прийняття рішень та сталого розвитку бізнесу.

Дата: 27.11.2026

Локація: Київ + ONLINE

Реєстрація: за посиланням.

Для кого буде корисним Форум: CEOs та власники бізнесу, Board Members, Chief Compliance Officers, Risk Directors, General Counsel, Legal Directors, Керівникам служб внутрішнього контролю та Аудиту, Фахівцям з корпоративного управління, Представникам фінансового сектору, Державних установ, а також Консалтинговим та технологічним компаніям.

Ключові теми Форуму:

Корпоративне управління та стратегічний розвиток бізнесу

Enterprise Risk Management (ERM): сучасні підходи до управління ризиками

Комплаєнс як інструмент підвищення стійкості організації

Управління операційними, фінансовими та репутаційними ризиками

ESG, корпоративна етика та культура доброчесності

AI Governance та використання штучного інтелекту в бізнесі

Практичні кейси побудови ефективної GRC-екосистеми

На Форумі вас очікує:

Панельні дискусії щодо актуальних викликів GRC

Обмін досвідом між професіоналами різних галузей

Огляд сучасних технологічних рішень та інструментів автоматизації GRC-процесів

Якісний нетворкінг та нові професійні контакти

Приєднуйтеся до провідних експертів та практиків сфери Governance, Risk & Compliance, щоб отримати нові знання, знайти ефективні рішення та побудувати професійні зв'язки для розвитку вашої організації.

З найкращими побажаннями,

Анна Коломєєць,

СЕО «Business-Format Group»

Організатор Конференції - Business-Format Group

Контакти по всім питанням: tel:+380 675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp),

tel: +38 066 966 57 99, tel: +38 095 899 30 95

[email protected], www.business-format.com.ua

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