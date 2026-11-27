У Києві відбудеться Kyiv Invest Talk для інвесторів та власників бізнесів
Як управляють капіталом інвестори, яким довіряють мільйони доларів? Відповіді на це питання пропонує Kyiv Invest Talk. Спікери події працюють із клієнтськими портфелями на десятки мільйонів доларів і діляться не теорією, а практичними підходами, які використовують щодня.
Амбітна ціль організаторів — об'єднати українців навколо фінансової теми. Зробити так, щоб розмова про гроші, інвестиції та захист капіталу стала звичною, зрозумілою і корисною для кожного: і для тих, хто тільки формує перший портфель, і для тих, хто вже давно на ринку.
Що ви почуєте на зустрічі?
як досвідчені інвестори використовують опціони, щоб захистити капітал у періоди волатильності;
у які пастки потрапляють навіть «зрілі» інвестори і чому контроль, ребалансування та ліквідність вирішують більше, ніж здається;
як залучити ШІ до роботи з бюджетом, фінансовими цілями та інвестиційними рішеннями
у що інвестувати сьогодні на українському фондовому ринку
На вас чекають виступи інвесторів-практиків з 16+ років досвіду на фондовому ринку:
Вадим Левченко — інвестиційний радник і практикуючий інвестор. 14 років досвіду, клієнтський портфель понад $10 млн.
Дмитро Журавський — інвестор і фінансовий радник. 8 років досвіду, клієнтські портфелі на $9 млн.
Анатолій Ільченко — інвестор-практик і фінансовий радник. Понад 11 років досвіду, клієнтські портфелі понад $10 млн.
Микита Карлов — фінансовий радник та інвестор. Понад 5 років роботи з фондовими ринками США та України.
Дмитро Богодухов — український підприємець, засновник небанківської фінансової групи компаній AccessFinance.
Ви прийдете з цікавістю, а підете з готовими підходами, які можна одразу адаптувати до власної фінансової стратегії.
29 листопада, 11:00 | UNIT.CITY, U2, Київ
Подія відбуватиметься в укритті.
Ваші гроші мають працювати на ваші фінансові цілі. Дізнайтеся, які інвестиційні підходи варто розглянути саме зараз — незалежно від того, чи ви лише плануєте перші інвестиції, чи вже управляєте власним портфелем.
Реєструйтеся на Kyiv Invest Talk: за посиланням.