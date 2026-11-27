Як управляють капіталом інвестори, яким довіряють мільйони доларів? Відповіді на це питання пропонує Kyiv Invest Talk. Спікери події працюють із клієнтськими портфелями на десятки мільйонів доларів і діляться не теорією, а практичними підходами, які використовують щодня.

Амбітна ціль організаторів — об'єднати українців навколо фінансової теми. Зробити так, щоб розмова про гроші, інвестиції та захист капіталу стала звичною, зрозумілою і корисною для кожного: і для тих, хто тільки формує перший портфель, і для тих, хто вже давно на ринку.

Що ви почуєте на зустрічі?

як досвідчені інвестори використовують опціони, щоб захистити капітал у періоди волатильності;

у які пастки потрапляють навіть «зрілі» інвестори і чому контроль, ребалансування та ліквідність вирішують більше, ніж здається;

як залучити ШІ до роботи з бюджетом, фінансовими цілями та інвестиційними рішеннями

у що інвестувати сьогодні на українському фондовому ринку

На вас чекають виступи інвесторів-практиків з 16+ років досвіду на фондовому ринку:

Вадим Левченко — інвестиційний радник і практикуючий інвестор. 14 років досвіду, клієнтський портфель понад $10 млн.

Дмитро Журавський — інвестор і фінансовий радник. 8 років досвіду, клієнтські портфелі на $9 млн.

Анатолій Ільченко — інвестор-практик і фінансовий радник. Понад 11 років досвіду, клієнтські портфелі понад $10 млн.

Микита Карлов — фінансовий радник та інвестор. Понад 5 років роботи з фондовими ринками США та України.

Дмитро Богодухов — український підприємець, засновник небанківської фінансової групи компаній AccessFinance.

Ви прийдете з цікавістю, а підете з готовими підходами, які можна одразу адаптувати до власної фінансової стратегії.

29 листопада, 11:00 | UNIT.CITY, U2, Київ

Подія відбуватиметься в укритті.

Ваші гроші мають працювати на ваші фінансові цілі. Дізнайтеся, які інвестиційні підходи варто розглянути саме зараз — незалежно від того, чи ви лише плануєте перші інвестиції, чи вже управляєте власним портфелем.

Реєструйтеся на Kyiv Invest Talk: за посиланням.

Читай нас у