У Києві відбудеться «Сила жінок в агро 2026»: кар’єра, фінансування, технології та 100 найвпливовіших жінок українського агро

6 листопада 2026 року в Ramada Encore Kyiv відбудеться конференція «Сила жінок в агро 2026», організована агромедіа AGGEEK. Подія збере фермерок, власниць агробізнесу, керівниць і фахівчинь агрокомпаній, представниць банків, міжнародних організацій та технологічного сектору.

Цьогорічна програма конференції зосереджена на питаннях, які безпосередньо впливають на кар’єру, бізнес і майбутнє українського агросектору.

Серед основних тем — шлях жінок до топменеджменту, доступ до фінансування, розвиток власного агробізнесу, міжнародні програми підтримки, євроінтеграція, жіноче фермерство, технології, AI, автоматизація та нові професії в агро.

Окремий блок буде присвячений фінансуванню жіночого агробізнесу. Представниці бізнесу, OTP Bank, EBRD та IFC розберуть реальний кейс агропідприємства та поговорять про те, як поєднувати банківські інструменти з міжнародними програмами підтримки для модернізації, інвестицій та підвищення стійкості бізнесу.

Ще одна стратегічна тема конференції — «АГРО 2030: ХТО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ?». Учасниці панельної дискусії обговорять, як AI, автоматизація, дефіцит кадрів, нові професії та євроінтеграція змінять управління агробізнесом у найближчі 5–10 років.

У програмі також передбачений окремий фокус на жінках-фермерках — їхніх можливостях, викликах, доступі до підтримки та реальних історіях розвитку власних господарств.

На сцені виступлять представниці великого агробізнесу, фермерки, підприємниці, фінансистки, HR-керівниці, експертки міжнародних організацій, технологічних компаній та державного сектору.

AGGEEK AGRO WOMEN 100

Однією з головних подій конференції стане церемонія AGGEEK AGRO WOMEN 100.

AGGEEK вперше представить незалежний рейтинг 100 найвпливовіших жінок українського агро та оголосить переможниць у семи номінаціях:

Бізнес, Медіа, Освіта, PR, Інтелектуальний вплив, Соціальний вплив та Політичний вплив.

До рейтингу увійдуть жінки, які своєю роботою, рішеннями, проєктами та професійною діяльністю впливають на розвиток українського агросектору.

Фінальний список та переможниць номінацій визначатиме незалежне журі рейтингу.

«Сила жінок в агро 2026» має стати майданчиком не лише для обговорення ролі жінок у галузі, а й для практичної розмови про бізнес, капітал, кар’єрне зростання, управлінські рішення та майбутнє українського агро.

Дата: 6 листопада 2026 року

Місце: Ramada Encore Kyiv

Час: 11:00–16:30, реєстрація та ранкова кава — з 09:00

Організатор: AGGEEK

Dress code: WHITE — білий, молочний, айворі.

Один колір. Сотні жінок. Одна сила.

Детальна програма та реєстрація: за посиланням.

Контакти для медіа та партнерств:

[email protected]

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