У Шевченківському районі Києва напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів відкрили пам’ятний знак британському журналісту валлійського походження Ґарету Джонсу, який одним із перших доніс до світу правду про голод в Україні. Монумент встановили на однойменній вулиці за адресою Ґарета Джонса, 12.

Пам’ятник виготовили з валлійського сланцю — того самого матеріалу, з якого збудована будівля парламенту Уельсу. Камінь доставили до України на початку цього тижня.

Ініціатива увічнити пам’ять журналіста виникла близько року тому після звернення представників парламенту Уельсу до Київської міської ради. У церемонії відкриття взяли участь представники української та британської сторін, зокрема посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

Дипломат наголосив, що історія Ґарета Джонса об’єднує Україну, Велику Британію та Уельс. Його журналістські матеріали та біографія також свого часу надихнули Джорджа Орвелла на осмислення того, як радянський режим приховував правду.

Представник парламенту Уельсу Мік Антонів зазначив, що публікації Джонса у 1930-х роках допомогли світові дізнатися про злочини комуністичного режиму. Пам’ятник має нагадувати про ці трагічні сторінки історії та водночас символізувати підтримку України.

Джерело: Київська міська державна адміністрація.