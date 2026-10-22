У Києві відновили рух Південним мостом у напрямку правого берега

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У Києві відновили рух транспорту Південним мостом із лівого на правий берег.

Водночас у разі оголошення червоного рівня небезпеки проїзд мостом буде повністю зупинено в обох напрямках.

Про це повідомляє КМВА.

Нагадаємо, що Південний міст у Києві перекрили через загрозу російського удару.

Південний міст під ударом: як з’явилася одна з ключових транспортних артерій Києва.

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