У Києві відновили рух Південним мостом у напрямку правого берега
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У Києві відновили рух транспорту Південним мостом із лівого на правий берег.
Водночас у разі оголошення червоного рівня небезпеки проїзд мостом буде повністю зупинено в обох напрямках.
Про це повідомляє КМВА.
Нагадаємо, що Південний міст у Києві перекрили через загрозу російського удару.
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