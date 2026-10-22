Компанія Autostrada відновить льодову арену Шалетт, пошкоджену російським ударом

Компанія Autostrada розпочне відновлення льодової арени «Шалетт» у Києві, яка зазнала пошкоджень унаслідок російського балістичного удару в ніч проти 19 жовтня. Це єдина ковзанка у столиці, що відповідає стандартам для проведення професійних змагань і тренувань із хокею, фігурного катання та шорт-треку. На арені базується дитячо-юнацька спортивна школа «Крижинка», працюють спортивні секції, а також тренуються професійні й аматорські команди.

Щодня діти виходять на лід, щоб розвивати свої навички, ставати сильнішими та досягати спортивних цілей. У компанії наголосили на важливості збереження цих можливостей для юних спортсменів, тому вирішили долучитися до відновлення арени.

Внаслідок атаки будівля зазнала значних руйнувань: знищено понад 400 метрів торцевої частини заввишки 12 метрів, пошкоджено скління, вхідну групу та внутрішні приміщення.

“Команда Autostrada вже працює на об’єкті: проводимо технічне обстеження, визначаємо обсяги необхідних робіт і розпочинаємо ремонт пошкоджених конструкцій. Плануємо якнайшвидше відновити повноцінну роботу арени, щоб діти повернулися до тренувань, розвивали свої таланти та досягали найвищих спортивних результатів. Переконаний, що в цей складний час особливо важливо зберігати для дітей простір, де вони можуть просто бути дітьми – реалізовувати свої таланти, займатися улюбленою справою та відчувати щасливі миті дитинства”, - йдеться у повідомленні. Про це повідомив СЕО та засновник Autostrada Максим Шкіль. Відео: Росія пошкодила арену збірної України з фігурного катання в Києві. Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу. У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів. США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

Читай нас у