У Києві військові обіцяли виключення чоловіка з військового обліку за $30 тисяч

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У Києві двом військовослужбовцям повідомили про підозру в організації незаконного виключення військовозобов’язаного з військового обліку за станом здоров’я за $30 тисяч, а також у сприянні самовільному залишенню військової частини. Ще одному військовослужбовцю, який після лікування не повернувся до місця служби, також оголосили підозру.

За даними слідства, у серпні 2026 року двоє підозрюваних організували перевезення військовослужбовця, який перебував на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів Житомирської області, до Києва.

Після цього чоловік без поважних причин не повернувся до місця служби та ухилявся від виконання службових обов’язків.

Слідство вважає, що підозрювані сприяли військовослужбовцю в ухиленні від проходження військової служби. Крім того, один із них самовільно залишив військову частину.

В іншому епізоді, за версією слідства, військовослужбовці, які мали зв’язки зі службовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і військово-лікарських комісій (ВЛК), запропонували військовозобов’язаному організувати його незаконне виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Вартість такої послуги становила $30 тисяч. Для реалізації схеми підозрювані сприяли оформленню в медичних закладах столиці документів із неправдивими відомостями про госпіталізацію чоловіка, його лікування та діагнози.

Йдеться про виписку з історії хвороби та консультативний висновок, які планували використати для проходження ВЛК. За задумом фігурантів, документи мали стати підставою для визнання чоловіка непридатним до військової служби та подальшого виключення з військового обліку.

Спочатку підозрювані отримали $5 тисяч авансу, а решту — $25 тисяч — мали одержати після завершення оформлення документів.

У жовтні 2026 року, за даними прокуратури, під час отримання другої частини неправомірної вигоди двох військовослужбовців викрили та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їхні дії кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 5 статті 27, частина 4 статті 368 — пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

частина 5 статті 27, частина 5 статті 407 — пособництво в нез’явленні військовослужбовця вчасно на службу в умовах воєнного стану.

Одному з підозрюваних додатково інкримінують самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану за частиною 5 статті 407 КК України.

Крім того, підозру за цією ж статтею повідомили військовослужбовцю, який після лікування не повернувся до військової частини.

Усім трьом військовослужбовцям обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення службових осіб ТЦК та СП і ВЛК, які могли бути причетними до організації незаконної схеми.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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