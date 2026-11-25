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У Києві 24 листопада затримали старшого солдата дисциплінарного батальйону Військової служби правопорядку, якого підозрюють в отриманні 9 тисяч доларів за сприяння у переведенні військовослужбовця до тилового підрозділу. За таку суму він обіцяв допомогти уникнути подальшого виконання бойових завдань.

Про затримання повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України. За матеріалами кримінального провадження, фігурант пропонував посприяти переведенню військовослужбовця, який проходив базову загальновійськову підготовку, до батальйону почесної варти.

Затримання відбулося під час контролю за вчиненням злочину. Операцію провели представники Управління внутрішньої безпеки у ЗСУ Головного управління ВСП спільно зі співробітниками СБУ та ДБР за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

За попередніми даними, затриманий також заявляв про можливість впливати на посадовців для переведення військових до тилових підрозділів, зняття статусу самовільного залишення частини (СЗЧ) та сприяння в отриманні бронювання за гроші.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливе коло причетних осіб. Вирішується питання про повідомлення військовослужбовцю про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, а також про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ВСП наголосили, що очищення служби від недоброчесних осіб є одним із пріоритетів керівництва. Там також заявили про неприпустимість використання службового становища та нібито особистих зв'язків для власного збагачення.

На Київщині судитимуть адвоката, який організував схему СЗЧ за хабарі.

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