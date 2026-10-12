У Києві викрили дві схеми ухилення від мобілізації: ціни сягали $12 тисяч

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У Києві викрили дві схеми незаконного оформлення відстрочки від мобілізації та інвалідності. За свої послуги фігуранти просили від $6 000 до $12 000.

В одному з випадків столичний адвокат обіцяв допомогти чоловіку зняти статус «у розшуку» в застосунку «Резерв+», а потім оформити документи для відстрочки через догляд за 29-річною дружиною.

За його послуги клієнт уже переказав $3 000, після чого статус у застосунку зник, хоча до ТЦК чоловік не звертався. За оформлення документів про догляд адвокат вимагав ще $3 000.

Передавати гроші та документи адвокат доручав своєму знайомому — працівнику метрополітену. Після передачі чергових $3 000 обох чоловіків затримали.

Іншу схему викрили в Оболонському районі. Працівник автомийки обіцяв організувати фіктивне лікування в лікарні Київської області, щоб клієнт міг оформити інвалідність на підставі нібито серйозних проблем зі спиною. Вартість послуг становила $12 000, з яких $4 500 потрібно було сплатити авансом. Чоловіка затримали після отримання грошей.

Трьом затриманим повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Джерело: Київська міська прокуратура

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