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У Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали 41-річну жінку, яка займалася розповсюдженням наркотиків і психотропних речовин через так звані «закладки». У неї вилучили близько 230 готових до збуту згортків із забороненими речовинами.

Під час відпрацювання території району оперативники управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку поліції помітили жінку, яка розкопувала ґрунт у місцевому парку. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду правоохоронці виявили в кишенях киянки 60 згортків з альфа-PVP, 10 — із МДМА, ще 10 — із мефедроном та 10 пакунків із нарковмісною рідиною.

Згодом під час обшуку за місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили ще майже 140 розфасованих пакунків із канабісом, альфа-PVP та амфетаміном.

41-річну жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє поліція Києва.

Нагадаємо, у Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої щомісяця виготовляли до 2 кг метамфетаміну вартістю близько 5 млн гривень за цінами «чорного ринку». У справі повідомили про підозру 13 особам.

Раніше у Старокостянтинові Хмельницької області поліцейські затримали 18-річну дівчину, яку підозрюють у розповсюдженні синтетичних наркотиків. Під час перевірки в неї вилучили 100 згортків із невідомою речовиною, яка, за висновком експертів, виявилася небезпечним наркотиком PVP («солі»).

У Києвісудитимуть33-річну жінку, яку підозрюють у збуті PVP, амфетаміну та канабісу. Слідчі Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування її справи. За скоєне киянці загрожує до 12 років позбавлення волі.

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